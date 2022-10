Addio al nonno di Damiano dei Måneskin, la dedica su Instagram

"Mi hai fatto ridere, tanto, ma oggi mi fai anche un po' piangere. Grazie di tutto. Per sempre, Gingi piccolo": è con queste parole che il frontman dei Måneskin dice addio all'amato nonno, a cui dedica un post su Instagram

Quello appena condiviso dal frontman dei Måneskin sul suo profilo Instagram, non è uno dei soliti post che siamo abituati a leggere quotidianamente sui social della band, riguarda infatti l'annuncio della morte del nonno, a cui Damiano era molto legato. Una dedica molto sentita che esprime tutto l'amore di un nipote verso il nonno:" Mi hai fatto ridere, tanto, ma oggi mi fai anche un po' piangere. Grazie di tutto. Per sempre, Gingi piccolo ".

La foto e il post su instagram

Sotto una foto scattata al nonno in veranda probabilmente in estate, mentre legge un quotidiano seduto su una poltrona. Un piccolo momento di quotidianità portato nel cuore, insieme a tanti altri ricordi: "Mi hai portato su quella Fiat 500 ovunque avessi bisogno di andare - si legge nel post -. Mi hai fatto assaggiare il vino e fumare la prima sigaretta. Mi hai portato la focaccia e il prosciutto buono e fino all'ultimo secondo ti sei vantato di essere 'il nonno del cantante' - scrive l'artista romano -. Mi hai fatto ridere, tanto, ma oggi mi fai anche un po' piangere. Grazie di tutto. Per sempre, Gingi piccolo". Tantissimi i messaggi di affetto dei fan.