Spettacolo

Alex Di Giorgio (a destra) , 32 anni , è un campione di nuoto stile libero. Con la nazionale italiana ha partecipato alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016, ai campionati Assoluti italiani ha conquistato in tutto 35 medaglie, di cui 14 ori. Dichiaratamente omosessuale, Alex parteciperà a Ballando con il maestro Moreno Porcu (a sinistra), anche lui gay: questa coppia è la rivoluzione dell'edizione 2022 di Ballando, un segnale di apertura nei confronti della libertà sessuale.

Iva Zanicchi e il suo maestro di ballo, Samuel Peron, si presentano come una coppia davvero agguerrita! A 82 anni, l'icona della musica italiana dimostra ancora una volta che non ha paura di mettersi in gioco: i fan possono stare sicuri, ne vedranno delle belle.