Fedez compie 33 anni, l'outfit di Chiara Ferragni alla sua festa

Fedez spegne oggi 33 candeline sulla sua torta di compleanno e per l'occasione ha organizzato un party all'Hotel Principe di Savoia di Milano. Ifesteggiamenti sono cominciati allo scoccare della mezzanotte, regina della festa in fatto di stile, sua moglie Chiara Ferragni con un raffinatissimo look total black in stile cut out

Il rapper e giudice di XF2022 (in onda tutti i giovedì su alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go), spegne oggi, 15 ottobre, 33 candeline sulla sua torta di compleanno, ma i festeggiamenti sono cominciati ieri allo scoccare preciso della mezzanotte, come testimoniato dai social ufficiali di sua moglie Chiara. Fedez ha voluto organizzare una festa presso l'Hotel Principe di Savoia di Milano. Tra gli invitati che hanno partecipato all'evento, la prima della lista è la sua dolce metà, impareggiabile come sempre sopratutto in fatto di stile. Per l'occasione la Ferragni ha sfoggiato uno dei suoi incantevoli look, come si può vedere nelle foto postate sul suo profilo Instagram, l'influncer ha optato per una mise total black dai tagli arditi in pieno stile cut-out.

Nel video in testa all'articolo, Fedez e Salmo. I due artisti hanno dato alla luce "Viola", il nuovo singolo per la coppia inedita è uscito il 14 ottobre in radio e sulle piattaforme digitali per Columbia Records/Sony Music Italy.