Dua Lipa e Trevor Noah sono una coppia? Il bacio a New York

La popstar britannica e il conduttore televisivo sono stati colti insieme in un ristorante della Grande Mela in atteggiamento intimo. Alla cena è seguito un saluto con tanto di baci e abbracci.

Dua Lipa e Trevor Noah: appuntamento a NYC

Le foto diffuse in esclusiva dal Daily Mail avranno certamente lasciato di stucco i fan di Dua Lipa i quali, pur seguendo la cantante londinese in ogni sua mossa, non avevano assolutamente idea che la ventisettenne potesse avere qualche interesse verso il noto presentatore del Daily Show.

A loro volta, gli esperti di cronaca rosa, stanno iniziando ad approfondire il legame tra i due che lo scorso mercoledì sono stati colti insieme in quello che potrebbe essere definito un appuntamento romantico.

Le immagini ritraggono Dua Lipa e Trevor Noah insieme da Miss Lily's, in un ristorante dell'East Village. La cronaca riferisce che i due si sono seduti in una posizione appartata del locale e hanno consumato la cena sedendosi l'uno accanto all'altra.