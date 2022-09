Dal 27 settembre al 1 ottobre a Milazzo, in provincia di Messina, al via il primo Festival del Cinema Italiano. Un’occasione per celebrare il grande schermo con eventi e tavole rotonde con attori e registi di fama nazionale ma anche per dare spazio a opere prime di artisti emergenti

Ad aprire il Festival “Io sono Franchitto”, lungometraggio fuori concorso interamente girato a Messina e tratto da una storia vera, quella di Franco D’Onofrio, poliziotto impegnato nella lotta contro la mafia del Brenta. In programma poi tanti documentari, da “One Earth. Tutto è connesso”, a “Donne di Terra” e “Anamei”. Tra i lungometraggi in cartellone “Picciridda”, “La grande guerra del Salento”, “Il colore del dolore” e “Selfiemania”. Nella giuria, presieduta da Ricky Tognazzi, anche Vincent Riotta, Federico Moccia, Simona Izzo e Mario Falcone.

Mercoledì 28 settembre, nella suggestiva cornice dell’Atrio del Carmine, si svolgerà poi il Gran Galà della Tv, durante il quale saranno premiati personaggi del panorama cinematografico, televisivo, della cultura e della ricerca che hanno contribuito a mostrare l’immagine migliore della Sicilia in Italia e nel mondo. Nel corso della kermesse spazio anche all’arte con la mostra “ART/senza barriere” in programma il 29 settembre alle 19 a Palazzo dei Marchesi D’Amico. Tra le opere in mostra, quelle del maestro siciliano Lorenzo Chinnici, le pennellate del genio orientale Lu Mei, artista di spicco dell’arte contemporanea cinese, e le tele dell’inglese Craig Warwick. La piazza principale di Milazzo diventa anche palcoscenico del firmamento musicale internazionale anni 70–80 con l’esibizione di Ronnie Jones, Paki Canzi e Marco Ferradini, il 29 settembre alle 22.

Dal Festival un aiuto ai più deboli

Nella giornata conclusiva del Festival, il 1 ottobre, dedicata alla premiazione dei film in concorso, c’è spazio anche per ricordare i bambini in difficoltà con l’evento “Un artista in meno, cento occhi in più”. Il Festival farà una donazione all’Associazione Chirone che da oltre 40 anni , con i suoi medici, salva la vista ai bambini dei paesi africani.