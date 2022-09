Paola Turci torna a casa dopo l’incidente in barca

La cantante era entrata in clinica il 12 settembre, giorno del suo compleanno, per sottoporsi a ulteriori controlli dopo essere caduta a fine agosto e aver riportato un trauma cranico

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Paola Turci è tornata a casa, come confermano le foto pubblicate dal settimanale Chi, che ritraggono l’artista mentre lascia la clinica Villa Margherita, con un tutore al braccio e un cerotto a coprire quella che sembra essere una ferita alla testa. Al suo fianco, la moglie Francesca Pascale, che è andata a prenderla con un mazzo di rose rosse. La cantante era entrata in clinica il 12 settembre, giorno del suo compleanno, per sottoporsi a ulteriori controlli dopo essere caduta in barca a fine agosto e aver riportato un trauma cranico.