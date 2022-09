Adriano Celentano, la rara foto con Alessandra e Rosita

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Ci sono personaggi del mondo dello spettacolo che amano tenere riservata la propria vita lontano dalle telecamere. Nonostante il grandissimo successo nella sfera pubblica, e tanti fan che smaniano per conoscere dettagli privati e intimi, molti volti noti hanno deciso di sollevare una saracinesca tra loro e l’esterno, per proteggere una parte della loro vita. Adriano Celentano fa parte di questa stretta cerchia di persone, che non amano nemmeno pubblicare foto private della loro quotidianità sui social. Quasi una rarità in questo momento storico, in cui la vita di molti personaggi è diventata un enorme (e non richiesto) Truman show. Il clan Celentano, perché parlare solo di Adriano sarebbe fin troppo riduttivo, ha scelto un’altra strada, ma esistono sempre delle eccezioni e degli strappi alla regola, come ha dimostrato Alessandra Celentano, insegnante di danza e volto noto al grande pubblico per la sua storica partecipazione, mai interrotta, al programma Amici di Maria De Filippi.