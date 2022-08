Vip in vacanza, Denzel Washington a Portofino

Romantici e innamorati come il primo giorno, Denzel Washington e la moglie Pauletta Pearson sono stati avvistati a Portofino Condividi

L'Italia è tornata a essere meta ambita per le vacanze estive dei vip internazionali. Dopo un periodo di appannamento, al quale ha fatto seguito anche il Covid, i personaggi del jet set internazionale hanno ripreso a frequentare le nostre coste. Da nord a sud, l'Italia è tornata a essere una delle principali destinazioni turistiche dei volti noti, come dimostrano gli avvistamenti in Sardegna, Capri, Sicilia e a Ponza. Ma anche la Liguria ha un bacino importante di turisti famosi: Portofino, per esempio, è da sempre una delle location di lusso preferite nel nostro Paese e anche quest'anno non ha fatto eccezione, come testimoniano gli avvistamenti di Denzel Washington e di sua moglie Pauletta Pearson. I due possono essere definiti degli habitué della cittadina ligure, visto che già in passato vi hanno trascorso un periodo di vacanza.

Le vacanze a Portofino di Denzel Washington approfondimento 30 coppie famose storiche che stanno ancora insieme Con il basso profilo che da sempre lo contraddistingue, Denzel Washington si è ritagliato qualche giorno di relax nella cittadina ligure insieme alla donna che, da ben 39 anni, è al suo fianco. I due sono stati ovviamente riconosciuti dai passanti e dai paparazzi che affollano la cittadina ligure nel periodo estivo. Venerdì sera, per esempio, si sono dedicati una cena romantica in uno dei ristoranti più noti di Portofino, situato proprio nella piazzetta principale con vista sul mare. Un luogo iconico per chi visita la cittadina, dove Denzel Washington e Pauletta Pearson si sono seduti per una romantica cena in uno dei tavoli all’esterno, incuranti di essere visti o fotografati. D’altronde, sono una delle coppie più belle e ammirate di Hollywood e il loro amore è sotto gli occhi di tutti da quasi 4 decenni, pertanto non avrebbe senso per loro evitare i paparazzi. Si sono incontrati nel 1977 sul set del film Wilma e da quel momento Denzel Washington e sua moglie Pauletta Pearson sono stati letteralmente inseparabili. Belli ed eleganti come sempre, anche a Portofino in tanti si sono chiesti quale sia il segreto della loro bellezza senza tempo ma su questo l’attore ha sempre ironizzato: “Faccio quello che mi viene detto, tengo la bocca chiusa”.

I precedenti di Denzel Washington a Portofino GUARDA ANCHE Tutti i video di gossip L’ultimo avvistamento pubblico di Denzel Washington a Portofino è stato nel 2014. Anche in quell’occasione venne riconosciuto dai turisti e dai passanti e anche quella volta si fermò a mangiare all’aperto in quello stesso ristorante che, evidentemente, è il suo preferito. Denzel Washington è noto per essere sempre affabile e disponibile con i suoi fan, tanto da non aver mai lesinato una foto o un autografo a chi gliel’ha chiesto. La sua presenza a Portofino, per quanto cerchi di mantenere un basso profilo, non può passare inosservata, ma la cittadina sa come preservare la sua privacy.