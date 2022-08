Chi è Michele Martignoni, il nuovo fidanzato di Asia Argento

Michele Martignoni, chi è il nuovo amore di Asia Argento

"Sunshine of my life", scrive Asia Argento, 46 anni, a corredo degli scatti insieme a Michele Martignoni, 26 anni. Tra le immagini, l'eloquente foto di un bacio. Martignoni è un campione di arti marziali miste (Mma), anche lui romano come l'attrice. Soprannominato "The italian thunder" (Il tuono italiano), ha conquistato nel 2018 il record della vittoria più veloce nella storia della disciplina, mettendo ko l'avversario, Simone D’Anna, con un calcio volante in soli 7 secondi. Detiene sette vittorie e una sconfitta e combatte in una delle migliori promotion mondiali (Cage Warriors, dove ha iniziato anche Conor McGregor) e si allena all’Aurora di Roma. A ottobre tornerà sull’ottagono per un match importante, anzi il “più importante” come lui stesso lo ha definito: sfiderà a Roma l’inglese Dominique Wooding detto “Black Panther” per il titolo di pesi gallo. Anche Martignoni ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti insieme ad Asia Argento, accompagnandoli con questa didascalia: “Quando ti alzi la mattina, ricorda quale prezioso privilegio è essere vivi: respirare, pensare, provare gioia e amare - Marco Aurelio”. Immediato il commento dell'attrice: “Il tuo bacio è come un rock”.