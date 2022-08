Jonah Hill: "Soffro di ansia da 20 anni". E rallenta col lavoro

La decisione di Jonah Hill

Jonah Hill ha appena concluso le riprese del documentario Stutz, un’opera che racconta tutto ciò che c’è da sapere sugli strumenti utili nelle terapie per aiutare le persone che hanno problemi di salute mentali. Intervistato da EW, Jonah Hill ha annunciato che non promuoverà pubblicamente la sua ultima fatica perché ha deciso di rallentare con il lavoro, concentrandosi sui suoi attacchi d’ansia che lo affliggono da diverso tempo. Il titolo scelto per il documentario, Stutz, si riferisce proprio al terapeuta che cura Hill, il quale ha raccontato nella sua opera come la promozione di Stutz sia diventata per lui una sorta di incubo a causa dei frequenti attacchi d’ansia. Il documentario sarà presentato questo autunno, mentre entro la fine uscirà su Netflix il film You People, che Jonah Hill ha scritto e diretto insieme a Kenya Barris (la pellicola sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Nel cast ci sono attori famosi come Eddie Murphy, Julia Louis-Dreyfus e David Duchovny. In una lunga dichiarazione rilasciata ai media, Jonah Hill ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a fermarsi per un periodo. Ha affermato che lo scopo del film è quello di riuscire a strappare una risata nonostante una tematica delicata come la terapia per la salute mentale. Il regista ha aggiunto che non vede l’ora che Stutz sia presentato, ma al tempo stesso ha ufficializzato che non sarà presente proprio perché rischierebbe di ammalarsi durante la promozione a causa dei suoi attacchi d’ansia, comportandosi in maniera infedele rispetto alla pellicola. In conclusione, Jonah Hill spera di aiutare le persone che hanno il suo stesso disturbo a parlarne apertamente e chiedere aiuto perché non c’è nulla di cui vergognarsi.