Brooklyn Beckham posa per la cover di Variety

Spettacolo

Il primogenito di casa Beckham e l'ereditiera americana hanno finalmente detto Sì con un rito ebraico in Florida, nella proprietà della famiglia di lei. Agli invitati, star del cinema, della moda e dello spettacolo, è stato imposto il divieto di diffondere le immagini vendute in esclusiva a British Vogue

Nicola Peltz ha descritto il suo wedding dress come l'abito dei suoi sogni. Il dress, classico e minimale, leggermente a sirena, con la lunga e ampia, corredato da velo bordato di pizzo e guanti coordinati, è opera di Pierpaolo Piccioli, designer della Maison Valentino, che ha disegnato i look della ventisettenne anche per altre recenti occasioni pubbliche