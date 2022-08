A Milano aprirà il Museo della Moda: dove sarà

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

A seguito delle numerose istanze provenienti dal mondo della cultura ma soprattutto dagli addetti ai lavori, giornalisti e operatori del settore, a Milano aprirà un Museo della Moda, un progetto volto a dare risalto alla storia del settore che ha contribuito a definire l'identità del capoluogo meneghino che è la città italiana che ospita la Fashion Week. Per il Museo, il Ministero dei Beni Culturali ha approvato un finanziamento di quattro milioni di euro scegliendo come sede Palazzo Dugnani di Via Manin, dimora seicentesca che dispone di ampi spazi per progetti di ampio respiro, ideale per dare vita a un luogo che si immagina vivo e creativo, adatto per far coesistere passato, presente e futuro.