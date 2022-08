Vip in vacanza, Elisabetta Canalis in Costa Smeralda

La modella e showgirl è tornata, come d'abitudine nella sua regione d'origine per qualche giorno di relax con l'inseparabile Skyler Eva, la sua compagna di vacanze per quest'estate

Vacanze in Sardegna dopo Ibiza

approfondimento

Elisabetta Canalis, regina anche sul ring

L'estate di Elisabetta Canalis lontano da Los Angeles continua in Sardegna, meta prediletta di molti vip d'oltreoceano ma che per lei, come è noto, significa tornare a casa. La quarantatreenne di Sassari che sta trascorrendo - per ora - un'estate da single, poiché il marito, il medico chirurgo Brian Perri è rimasto a Los Angeles, si trova ora in Costa Smeralda ospite di una magnifica villa con piscina dove può dedicare tutto il suo tempo alla figlia nata nel 2015 e ai vecchi amici con cui organizza escursioni e cene sull'onda dei ricordi della sua giovinezza nella sua terra d'origine.

Sul profilo Instagram della modella, che vanta oltre tre milioni di follower, sono comparsi negli ultimi giorni molti contenuti a tema vacanziero tra cui spiccano i video girati con sua figlia, impegnata in una serie di tuffi acrobatici davvero spettacolari, e diversi scatti in costume che evidenziano la forma fisica perfetta della modella patita di sport. I suoi post sono una vera ispirazione per tutte le donne che vogliono tenersi aggiornate sulle ultime tendenze in fatto di beachwear: modelli interi, costumi a due pezzi con gonne pareo e gli immancabili trikini, un modello molto amato dalla conduttrice televisiva.