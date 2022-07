Vip in vacanza: Kate Hudson tra la Costiera Amalfitana e Roma

L'attrice candidata all'Oscar è ospite della penisola da ormai tre settimane, una lunga permanenza che ha toccato molte località: da Capri, a Roma all'isola di Ischia Condividi

Una vacanza in Italia è sempre una buona idea ma una vacanza lunga in Italia lo è ancora di più. È di questo avviso Kate Hudson che è ospite della penisola da almeno tre settimane, stando ai resoconti che lei stessa ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale che conta quindici milioni e mezzo di follower. I suoi ammiratori sono rimasti certamente entusiasti dal racconto di viaggio dell'attrice di Almost Famous che sta trascorrendo giornate indimenticabili con la sua bambina, la piccola Rani Rose, nata nel 2018. Tra le tappe dell'itinerario italiano, Capri, Nerano e, naturalmente, la Capitale.



La Hudson in Italia: a Capri e a Roma per Valentino approfondimento Le mete dei vip italiani in vacanza. FOTO Mare, città d'arte, buon cibo e tanti momenti di relax, questa la ricetta delle vacanze perfette di Kate Hudson che, al pari di molti altri colleghi hollywoodiani - come Angelina Jolie, Russel Crowe e Jessica Alba, per citarne alcuni - ha scelto di trascorrere una parte dell'estate nel nostro Paese, posto ideale per staccare la spina dagli impegni professionali circondandosi di bellezza.

La bellezza non è certamente mancata nelle ormai oltre tre settimane che hanno visto la candidata all'Oscar ospite della penisola, un periodo lungo che l'attrice ha trascorso quasi interamente a rilassarsi con sua figlia Rani Rose, nata tre anni fa dalla relazione col suo compagno, il musicista Danny Fujikawa.

GUARDA ANCHE Tutti i video di gossip Dopo la serata trascorsa come guest star della sfilata della Maison Valentino svoltasi lo scorso 9 luglio nel centro della città, l'attrice ha, infatti approfittato per trattenersi nella Capitale per qualche altro giorno, speso a gironzolare tra monumenti e ristoranti con la bambina, attività documentate da scatti sui social. Precedentemente, mamma e figlia avevano trascorso qualche giorno a Capri a prendere il sole a bordo di uno yacht. Ma il giro per le località turistiche più rinomate della Penisola ha toccato anche la Costiera Amalfitana con una sosta a Nerano, uno dei borghi più ambiti della penisola sorrentina, nel comune di Massa Lubrense, e una a Positano, altra meta famosissima, dove l'attrice di Come farsi lasciare in 10 giorni si è incontrata con l'amica imprenditrice Laurie Lynn Stark. Anche quell'occasione felice ha meritato una foto sui social, un selfie con tanto di baci verso l'obiettivo.



Le ultime mete: Corsica e l'isola di Ischia Dopo le bellezze del Centro e del Sud dell'Italia, la Hudson ha continuato a spostarsi e su Instagram ha prima postato una foto che testimonia l'incontro con l'amica di lungo corso Liv Tyler e poi un altro tenero scatto in barca, ancora con Rani Rose, la cui localizzazione indicava l'arrivo in Corsica.

Ma le vacanze dell'attrice non sono finite e, con un'altra serie di foto, ha comunicato ai fan di aver fatto un bagno nelle acque azzurre dell'isola d'Ischia. Insomma, una vacanza memorabile con l'inseparabile ultima arrivata che non è ancora finita: probabilmente, i fan potranno continuare a sognare (e a viaggiare) con l'attrice ancora a lungo.