Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco si sono sposati

L'attrice e showgirl ha sposato il fidanzato Giovanni Di Gianfrancesco nella splendida cornice del Castello Odescalchi, una location che evoca matrimoni vip del passato, come quello fra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, o quello fra Tom Cruise e Katy Holmes

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Le nozze di Manuela Arcuri sono state un evento per pochi intimi, voluto fortemente dalla Arcuri in una location davvero speciale: "Ho sempre sognato di vivere in un castello - aveva detto Manuela al settimanale Chi, presentando le nozze -. Mi sono guadagnata tutto con le mie forze. Ho ottenuto quello che volevo e sono felice".