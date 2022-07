Respinto il ricorso di Amber Heard: il processo di Depp resta valido

Spettacolo

Da Britney Spears a Johnny Depp, i 15 matrimoni più brevi di Hollywood

Il matrimonio dovrebbe essere sempre una scelta ben ponderata. Dalle parti di Hollywood spesso non è così. Un esempio tra i più eclatanti quello tra Britney Spears con Jason Alexander durato appena 55 ore. L’ex marito non deve mai accettato quella decisione visto che nelle scorse ore, come riporta il New York Post, ha tentato di rovinare il matrimonio della superstar del pop con il suo personal trainer Sam Asghari. Ecco, allora, una carrellata di scatti dei matrimoni più brevi tra le celebrities di ieri e di oggi

Britney Spears sposò Jason Alexander (suo amico d'infanzia) il 3 gennaio 2004, nella Little White Wedding Chapel di Las Vegas, in Nevada. Il matrimono venne annullato dopo appena 55 ore perché, come recitava il comunicato stampa rilasciato dallo staf della cantante, le nozze erano state celebrate in un momento in cui Britney "non era in grado di comprendere le sue azioni".

Il matrimonio tra Johnny Depp e Amber Heard ha resistito soltanto 15 mesi, Dopo è stato un susseguirsi di accuse anche giudiziarie tra i due coniugi, Fino alla sentenza di diffamazione pronunciata dal tribunale di Fairfax, in Virginia soltanto qualche settimana fa in cui l’ex moglie di di Depp dovrà pagargli più di 10 milioni di dollari di danni. Infatti, i giurati hanno assegnato a Depp 10 milioni di risarcimento danni, più 5 milioni di danni punitivi, che il giudice Penney Azcarate ha ridotto a 350.000 dollari in conformità con il tetto legale in Virginia