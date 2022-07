Rebel Wilson, messaggio di body positivity: "Vali più del tuo peso"

Rebel Wilson continua ad abbattere muri sui social, invitando i suoi fan a sentirsi, ma soprattutto a essere se stessi in ogni occasione. L’attrice che, tra le altre cose è stata protagonista di pellicole come Voices, Le amiche della sposa e Ghost rider ha da poco fatto coming out in modo naturale presentando la sua compagna e nelle ultime ore ha deciso di mandare un altro messaggio di positività e inclusività attraverso i social.

Rebel Wilson, body positivity in costume

Anche per Rebel Wilson è tempo di vacanze, che l’attrice sta trascorrendo in una location da favola. Il suo non è un fisico longilineo e non ha mai negato che preferirebbe avere tutt’altre forme, come dimostra la dieta ferrea seguita, ma Rebel Wilson ha deciso di imparare ad accettarsi così com’è. Anzi, ha capito di voler imparare a piacersi così com’è e ha deciso di condividere questa sua nuova consapevolezza con i suoi tantissimi follower social, ai quali si è mostrata in costume, avvolta da un coloratissimo pareo, per mandare un messaggio di positività a tutte le donne e gli uomini che non hanno un rapporto idilliaco col proprio corpo.

“Ho appena notato che ho preso tre chili durante la mia vacanza. Sono in uno splendido resort all-inclusive… Ho perso tutto il mio autocontrollo, ma sapete una cosa? Domani posso alzarmi e andare in palestra, mi idrato, mangio in maniera salutare e mi voglio bene”, ha detto l’attrice con rinnovata autostima.

“Non aiuta andarci pesanti con se stessi ma so cosa vuol dire sentirsi in colpa e non alla grande dopo aver mangiato troppo. Ma se sei come me sappi che vali più del tuo peso, non è il tuo peso a definirti, prova solo a fare del tuo meglio per essere in salute e non comportarti in maniera troppo dura con te stesso. Sii la migliore versione di te”, ha concluso.