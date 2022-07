Il tenore, interpellato sul tema in un’intervista concessa al Corriere della Sera, ha detto: “Non si pretenderà mica che la Chiesa approvi l’aborto? E non si può neanche pretendere che una corte come la Corte Suprema americana si esprima diversamente”

"Sono a favore della vita". Andrea Bocelli, tra i cantanti italiani più noti al mondo, si è espresso così sul tema dell’aborto nel corso di un’intervista al Corriere della Sera. Il tenore, interpellato sull’argomento, ha risposto: "Non si pretenderà mica che la Chiesa approvi l’aborto? E non si può neanche pretendere che una corte come la Corte Suprema americana si esprima diversamente: fa il suo lavoro e va presa per quello che è: a volte piace, a volte non piace. Io ho il culto della libertà, ma sono a favore della vita. A mia madre quando era incinta di me fu consigliato di abortire. I medici videro dei problemi durante la gravidanza e fu così consigliata. Il resto delle considerazioni, le lascio al lettore".