B_Side, il concetto di mixology diventa suono, aspettando BAR_TO_BE

Ci sono certi vicoli della Sicilia e del sud Italia che vivono di risate e storie, stradine dove conosci tutto meno il nome della via. Sono questi i locali dei “locals” e i banconi dei barman delle città, che l’evento vuole raccontare. B_Side è il progetto dedicato al sud Italia: il network dei migliori mixology-bar si mette a disposizione degli ospiti internazionali per raccontare il grande evento che sarà BAR_TO_BE. Una manifestazione legata al territorio e alle tradizioni ma con uno sguardo al futuro e alle nuove tendenze che si terrà a Catania il 19 e 20 settembre alla presenza di opinion leader nazionali ed internazionali che intratterranno i visitatori con masterclass e workshop. Da aprile a settembre, il punto di partenza di B_Side è semplice: il concetto di mixology diventa suono, l’artista del suono diventa bartender della musica. Producer e musicisti sincronizzeranno le loro produzioni originali con gli ingredienti e i prodotti usati nella drinklist dei bartender creando così miscelazioni sonore esclusive da eseguire dal vivo nei locali più cool dell’isola. Dj, producers e musicisti svilupperanno ed eseguiranno dal vivo un percorso artistico, della durata di due ore, in grado di esaltare l’ingrediente del brand per dare vita a un’esperienza unica di simbiosi tra sentori, elementi, origini e luoghi. Dopo le tappe siciliane di aprile e maggio, mercoledì 22 giugno dalle ore 21.00 sarà possibile partecipare all’evento dedicato a Bar_To_Be proprio dal re della mixology Patrick Pistolesi, appuntamento al Drink Kong di Roma con la performance del producer e musicista Jhon Lui.

Che cos’è BAR_TO_BE

approfondimento

Catania, John Lui presenta il suo nuovo progetto di musica elettronica

Sarà il luogo in cui domanda e offerta dialogheranno e dove tutti i segmenti produttivi della bar industry saranno attori principali: produttori, birrifici, aziende e distributori, GDO, bar manager e imprenditori, ma anche i consumer, veri interlocutori finali del più ampio mondo dell'hospitality. I big della Bar Industry, del calibro di Patrick Pistolesi conosciuto all’estero come “The King of Rome” grazie all’immenso lavoro fatto nel suo Drink Kong di certo il locale più blasonato del panorama romano o come Paolo Sanna, gestore del Banana Republic di Roma, consulente e barmanager del relais “Monaci delle Terre Nere” sull’Etna, organizzatore dello “Head to Head bartender competition”, si daranno appuntamento nel capoluogo etneo per dare vita al primo evento dedicato alla bar industry del sud Italia. Saranno oltre 9.000 i metri quadri dedicati a Bar_To_Be, un concentrato di contenuti con ampia area espositiva, aule learning, aree experience e l'area dedicata al business, la Matching Room. Nelle sere del 19 e 20 settembre la manifestazione si sposterà nei migliori locali catanesi dove la mixology, l’experience e gli spettacoli si fonderanno in B_Side_Show.