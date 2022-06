Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

682 brand, di cui il 38% dall’estero, e 10mila presenze. Quella che si apre tra le mura della Fortezza fiorentina potrebbe essere l’edizione della svolta. Dopo due anni di rinvii, di nuovi format e di contenuti digitali, il salone dedicato alla moda maschile contemporanea si riprende i suoi quattro giorni e vede il ritorno dei grandi brand, tra cui Brunello Cucinelli. Ma a pesare sulla manifestazione sono ancora gli strascichi della pandemia, gli ultimi lockdown in Cina e il conflitto russo-ucraino. L’AD di Pitti Immagine Raffaello Napoleone l’ha definita "una ‘tempesta perfetta’ perché, nonostante la crescita evidente, i numeri non sono ancora quelli pre-Covid. Paesi come Giappone e Corea – oggi fermi – portavano infatti rispettivamente 800 e 450 espositori. La ripresa c’è, dunque, ma è lenta, anche a causa dell’aumento dei costi delle materie prime e dell'energia."



“Sarà un’edizione straordinaria”, ha dichiarato il presidente di Pitti Immagine Claudio Marenzi durante la cena d’inaugurazione, “abbiamo più espositori di quanti potevamo immaginare un paio di mesi fa. Il settore ha registrato una crescita dell’Italia superiore alle previsioni, il doppio della crescita della Germania. Ciò non significa che possiamo stare tranquilli perché i tempi sono difficili, i costi dell’energia e delle materie prime sono e stanno salendo, ma va meglio di quanto immaginavamo.”

Gli ospiti e gli eventi principali

Pitti Island il tema guida di questa edizione, isola come un punto fermo, sia fisico che interiore, ma soprattutto come punto di incontro e di confronto.

La città è pronta ad accogliere quella che, insieme alla Milano Fashion Week Men’s Collection che si aprirà il 17 giugno a Milano, è la settimana della moda più importante al mondo.



Tra gli eventi principali lo show a Palazzo Medici Riccardi di Wales Bonner. Scelta dal British Fashion Council come miglior stilista della moda maschile, la talentuosa stilista di origini anglo-giamaicane presenta in anteprima la nuova collezione primavera-estate 2023. Altro importante appuntamento l’evento di Roy Roger's per il lancio del mini-film realizzato da Bruce Weber in occasione dei 70 anni del brand. Cuoio di Toscana presenterà invece un nuovo progetto sostenibile con una live performance di Michele Bravi, mentre la top model Emily Ratajkowski sarà ospite di Superga al piazzale Michelangelo.



Cinque macro aree per raccontare le nuove collezioni e altrettanti percorsi speciali per le diverse anime del menswear di oggi: Fantastic Classic, Futuro Maschile, Dynamic Attitude, Superstyling, oltre S|Style sustainable style, progetto di Fondazione Pitti Discovery dedicato al menswear responsabile.

Moda come messaggio di pace

In Fortezza anche alcuni brand ucraini, ospitati in un’area speciale. Tra loro

Bobkova, Gudu, Gunia, Guzema, Katerina Kvit, Litkovskaya, Manufacture De Lin, Oberig, Poustovit, Viktoranisimov, Yulia Yefimtchuk.

Moda e tendenze per veicolare anche messaggi di pace, come da Armata di Mare dove la street artist e gallerista Giovanna Colomba decorerà live due parka camouflage trasformandoli in simboli di pace. I 2 pezzi unici saranno poi venduti ed il ricavato donato per supportare i bambini Ucraini.