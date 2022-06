Heidi Klum, la figlia Leni ricevere il diploma: il video

Giugno è il mese dove, in quasi tutte le parti del mondo, si chiude l’annata scolastica. È così anche negli Stati Uniti d’America, dove è celebre la festa di fine anno con assegnazione del diploma. Tra le ragazze che lo hanno ricevuto, c’è anche Leni Klum , figlia della super modella Heidi e dell’imprenditore Flavio Briatore . La 18enne si è diplomata venerdì 10 giugno, con mamma Heidi che ha immortalato il momento con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, dove la si sente urlare di gioia. Inoltre, Heidi ha anche scritto un breve messaggio: “Sono molto orgogliosa di te”. Non sono mancati nemmeno i complimenti social di papà Flavio, che ha pubblicato una serie di emoticon con gli applausi nel post della figlia con in mano il diploma Class of 2022 appena conseguito.

Chi è Leni Klum

approfondimento

La 18enne è la figlia di Heidi Klum e Flavio Briatore avuta quando facevano coppia. Tuttavia, l’imprenditore italiano non ha mai riconosciuto ufficialmente la ragazza ma, nonostante questo, i due hanno un buon rapporto tanto che Leni ha anche conosciuto suo fratello Nathan, figlio di Briatore ed Elisabetta Gregoraci. A livello legale, il papà di Leni è Seal, ex marito di Heidi Klum, che nel 2009 ha deciso di adottare Leni come sua figlia, una scelta del tutto naturale dal momento che la ragazza viveva con loro. Lo scorso 4 maggio, Leni ha compiuto 18 anni e, anche in quella circostanza, sono arrivati diversi messaggi. Sua madre Heidi ha scritto commossa: “Buon compleanno Leni. Ti amo con tutto il cuore. Continua a far brillare la tua luce luminosa, sempre e per sempre”, mentre Flavio Briatore ha pubblicato una serie di emoticon con gli occhi a forma di cuore.