Dopo due anni di limitazioni dovute alla pandemia, la Filarmonica della Scala ha ritrovato il grande pubblico in piazza Duomo. Sul podio il Maestro Riccardo Chailly. Una serata-evento che si è aperta con una prima assoluta: il brano "Decisamente allegro" commissionato al compositore Nicola Campogrande. L'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi a Sky Tg24: "E' un ritorno a vivere una socialità come tutti vogliamo. E da qui vogliamo anche lanciare un messaggio di pace"

Un’orchestra che ritrova il suo grande pubblico. Una piazza che si trasforma di nuovo in un grande teatro sotto le stelle. Come una volta. Dopo due anni di restrizioni dovute all’emergenza Covid, la Filarmonica della Scala diretta dal maestro Riccardo Chailly torna a suonare in una piazza Duomo senza più limitazioni. Aperta a tutti coloro che hanno voluto prendere parte al Concerto per Milano giunto alla sua decima edizione.

“E’ un vero ritorno della città a vivere i suoi eventi, i suoi momenti culturali e soprattutto a vivere una socialità come tutti vogliamo" sottolinea a Sky Tg24 l'assessore alla Cultura di Milano Tommaso Sacchi. E aggiunge: "E’ una settimana speciale per Milano e questo concerto arriva nell'ultimo giorno della settimana del Design. E questo è anche un concerto molto iconico perché unisce i due simboli della città, cioè il Duomo e il Teatro alla Scala”.