Cruna apre a San Pantaleo, in Costa Smeralda il primo store monomarca

Uno store che rappresenta l’anima del brand e i suoi valori estetici in un ambiente in pieno dialogo con le collezioni del brand. Collezioni, quelle di Cruna, che si caratterizzano per il design innovativo, per l’utilizzo esclusivo di materiali pregiati e per l'altissima qualità, grazie anche alla collaborazione con i laboratori storici della tradizione manifatturiera veneta.



La scelta di aprire in questo gioiello della Costa Smeralda rappresenta il primo passo di una strategia retail internazionale, e arriva subito dopo aver inaugurato a Milano lo showroom direzionale in zona Darsena, che farà da hub per la distribuzione italiana e nel mondo.

“San Pantaleo è un luogo magico, entroterra nelle immediate vicinanze della Costa Smeralda, ricco di charme ed eleganza, ma nel contempo conservatore delle tradizioni locali, dove gli artisti promuovono le loro creazioni. Proprio per questo Cruna ha scelto di aprire un negozio monomarca in questa location, crocevia di un turismo italiano ed estero ricercato, dove qualità ed attenzione all’artigianalità sono top of mind delle persone che lo frequentano”, ha dichiarato Alessandro Fasolo, CEO & Co-Founder di CRUNA.

Posizionato nel centro storico dell’esclusiva località sarda, questo store vuole essere un omaggio ai turisti italiani e stranieri che frequentano la Sardegna, appassionati di prodotti d’eccellenza, dell’artigianato di alta qualità ed amanti del lifestyle italiano. Gli interni sono decorati con materiali naturali come legno e corda, colori chiari e tonalità neutre.

Ad oggi Cruna è distribuito presso 250 multibrand stores, di cui 180 in Italia, tra cui veri e propri riferimenti della moda internazionale, mentre l’head quarter si trova a Vicenza nel quartiere storico delle produzioni orafe, all’interno di una vecchia ferriera ristrutturata con un approccio eco, una location che unisce simbolicamente i valori del brand e le radici nel territorio di fondazione.