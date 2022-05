Rewind, Italy Bares al Teatro Repower di Assago a sostegno di Anlaids

Torna Italy Bares con lo spettacolo " REWIND" che giovedì 12 maggio arriva sul palco del Teatro Repower di Assago per sostenere Anlaids, tra le prime associazioni nate in Italia quasi 40 anni fa per fermare la diffusione dell'infezione da HIV. REWIND riunirà sul palcoscenico del Teatro Repower 7 coreografi e oltre 80 tra i migliori performer insieme a due ospiti straordinari: Filippo Timi Malika Ayane. Sul palco anche Gaudiano e Guglielmo Scilla

Il mondo del musical e degli artisti si unisce ancora, a titolo completamente gratuito, a sostegno di Anlaids: ecco REWIND, in scena al Teatro Repower giovedì 12 maggio alle 21.00. Sette coreografi e oltre 80 tra i migliori performer insieme a tanti ospiti straordinari: Filippo Timi, che prenderà parte allo show con un intenso monologo di Alejandro Jodorowsky e Malika Ayane che canterà La prima cosa bella, il brano a cui la cantautrice ha ridato popolarità interpretandolo per la colonna sonora del film omonimo di Paolo Virzì. Sul palcoscenico vedremo anche Gaudiano (vincitore del Festival di Sanremo 2021 nella sezione Nuove Proposte e protagonista del musical Una volta nella vita - Once) e tornerà on stage con un numero speciale anche Guglielmo Scilla, al fianco di Italy Bares con entusiasmo e partecipazione sin dalla prima edizione nel 2019. La presenza di grandi performer, di cantanti, attori e ballerini, rende REWIND un appuntamento davvero imperdibile.