Taron Egerton e Emily Thomas si sarebbero lasciati dopo 6 anni

I media britannici riportano la notizia della fine del fidanzamento tra Taron Egeron ed Emily Thomas, insieme dal 2016. Pur in assenza di un commento ufficiale, pare che il protagonista di Rocketman, premiato col Golden Globe per la sua eccellente interpretazione di Elton John, si stia preparando ad affrontare una nuova fase della sua vita, come dimostra il suo profilo Instagram ufficiale dal quale sono scomparse le foto con la Thomas. Fonti vicine all'attore trentaduenne affermano, inoltre, che Egerton si sta prendendo del tempo per sé stesso ma che è pronto a rimettersi in gioco per trovare una nuova compagna.



I due in coppia dal 2016 approfondimento Rocketman: le foto del film su Elton John I social media sono sempre un buon posto per trovare indizi sulla vita privata delle persone, ciò vale anche per le star globali le cui mosse online suggeriscono cambi di rotta e di status sentimentale. Il fatto che Taron Egerton si sia iscritto a Raya, l'app per incontri conosciuta come la Tinder dei vip, sembrerebbe la prova definitiva della fine della love story dell'attore britannico con Emily Thomas, aiuto regista con un buon curriculum a Hollywood.

La relazione tra Egerton e Thomas, iniziata nel 2016, sarebbe terminata a causa dei troppi impegni di lavoro di entrambi, una situazione che aveva già messo alla prova i due innamorati qualche anno fa quando, nell'autunno del 2018, si erano presi una pausa per la stessa ragione. La coppia si era poi riformata ed era apparsa più solida che mai nelle occasioni pubbliche che hanno accompagnato la promozione di Rocketman, la pellicola musicale che ha dato ad Egerton visibilità globale.

Egerton pronto a voltare pagina approfondimento Taron Egerton: le foto più belle dell'attore Egerton sarebbe pronto, dunque, a voltare pagina, accantonata la sua lunga storia con Emily Thomas, che ha lavorato sui set di pellicole molto popolari come Captain America: The Winter Soldier, Wonder Woman e Justice League. In passato l'attore, che aveva speso ottime parole per la fidanzata, aveva già evidenziato nelle sue interviste la difficoltà di portare avanti una relazione tra due persone così impegnate professionalmente con le rispettive carriere.

Egerton sarebbe, dunque, impegnato a rimettere insieme la sua vita e c'è da scommettere che gli impegni lavorativi non mancheranno in questa nuova fase. Recentemente, l'attore era stato protagonista di un incidente che lo aveva visto svenire sul palco durante la serata di debutto di C**K, il suo ultimo spettacolo teatrale a Londra. Vittima di un malore improvviso, Egerton aveva rassicurato i fan e il pubblico via Instagram Story spiegando che la tensione e l'emozione avevano avuto il sopravvento ma che era pronto a riprendere il suo posto nello show già dal giorno successivo.