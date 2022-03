Ultima fermata, il nuovo reality con Simona Ventura

Al via su Canale 5 Ultima Fermata , nuovo reality show condotto da Simona Ventura, dedicato alle coppie in crisi. La domanda del programma è: “Proseguire il viaggio insieme o lasciare quel binario per sempre?”

Ultima Fermata, di cosa si tratta

"I problemi di una coppia possono essere tanti: la mancanza di dialogo, il desiderio di un foglio non condiviso o addirittura scordarsi del perché ci siamo scelti. Lasciamo che sia il tempo a risolvere i problemi, ma siamo sicuri che sia giusto? Forse è meglio fermarsi con l'aiuto di uno psicoterapeuta capire cosa è meglio peri il nostro futuro" ha spiegato Simona Ventura. La conduttrice sarà la voce narrante delle storie: per lei si tratta di un ritorno a Mediaset dopo la parentesi a Rai 1 con Citofonare Rai2 insieme a Paola Perego. Con la regia di Stefano Carriero, Ultima fermata è a cura di Raffaella Mennoia e Luca Zanforlin, produttore esecutivo Maryu Gammella. Il programma si propone di aiutare le coppie in crisi a darsi un'ultima occasione per recuperare lo sfaldamento del rapporto. Simona Ventura si farà garante e mediatrice del tentativo di rappacificare e rinsaldare il rapporto lacerato o meno.

Ultima fermata, le coppie

Al momento sono state svelate quattro coppie. Stefania e Maurizio, sposati da quattro anni. A dividerli è la volontà di Stefania di avere un figlio. "Nonostante il nostro sia un amore con la A maiuscola, Stefania vuole tanto avere un figlio, io invece no. Questa cosa che non ci accomuna mi fa star male. La paura di perderla c'è e una vita senza di lei non me la vedo...", spiega Maurizio. Valentina e Samuel sono sposati da sei anni e il loro matrimonio è entrato in crisi dopo che lei ha conosciuto un altro. Valentina ha inviato a Samuel una lettera dove chiede il divorzio consensuale. Il marito però vuole "recuperare il matrimonio”. Adriana Seredova e Jonatan Rosati stanno insieme da quattro anni. Non si sa perché e chi ha scritto al programma né il motivo della crisi. Una cosa è certa, Jonatan è intenzionato ad "affrontare questo problema". La quarta coppia è formata da Biagio e la fidanzata. A raccontare i loro problemi è la ragazza: "Sono fidanzata con Biagio da 10 anni, non abbiamo più rapporti fisici come avevamo un tempo perché lui non riesce ad accettare che io sono stata con un'altra persona. Scrivo a Ultima Fermata perché non mi dà le giuste attenzioni e non mi fa sentire desiderata".