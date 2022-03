Will Smith definisce Bradley Cooper "molto bello": la risposta

L'attore ha fatto una simpatica dichiarazione nei confronti del collega dopo aver ricevuto un premio a New York per la sua performance in King Richard Condividi

Will Smith è un fan di Bradley Cooper. Al gala del National Board of Review del 2022, tenutosi a New York, Will Smith è stato premiato come miglior attore per il film King Richard. Nel suo discorso, l'attore ha fatto una dichiarazione sul collega in sala, che ha poi replicato.

Will Smith, le sue parole e la replica di Bradley Cooper approfondimento Una famiglia vincente - King Richard, il cast del film Nel suo discorso di accettazione del premio, Will Smith, 53 anni, ha detto alla folla: "Abbiamo tutti quella cosa in noi. Abbiamo un sogno e sembra pazzesco, ciò che desideri fare". Indicando Bradley Cooper, 47 anni, seduto a un tavolo tra il pubblico, Smith ha poi scherzato: "Guardo Bradley Cooper. Ho visto le sue foto quando era giovane, non sembrava così! È cresciuto, ha lasciato che il sogno sbocciasse dentro di lui. Non riesco nemmeno a concentrarmi, è così bello". Quando Bradley Cooper è poi salito sul podio per consegnare un premio ai suoi co-protagonisti di Licorice Pizza, Alana Haim e Cooper Hoffman, ha risposto ai complimenti di Smith con un sorriso: "Non lo dimenticherò, Will".

Will Smith, le parole sul red carpet approfondimento Licorice Pizza, cosa sapere sul film in uscita al cinema il 17 marzo Sul tappeto rosso prima dell'evento, Will Smith ha rivelato a People quale è stata per lui la più grande sorpresa in questa stagione ricca di consensi per il suo film King Richard, nel quale interpreta il padre delle due campionesse di tennis Venus e Selena Williams. "Penso che la più grande sorpresa finora per me sia quanto sia stata unanime la reazione al film", ha detto. "Lavoro da 30 anni e non c'è mai stato questo tipo di accordo generale sul fatto che sia un buon film. Ho fatto diversi lavori interessanti che però ottenevano recensioni contrastanti. Pensavo, 'Hanno guardato lo stesso film?' sai, con Ali e con La ricerca della felicità. Il fatto che adesso tante persone siano d'accordo sul fatto che sia un buon film è una grande sorpresa per me". Will Smith è stato nominato come miglior attore per King Richard ai prossimi premi Oscar. Per la sua performance ha già vinto un SAG Award, un BAFTA e un Critics Choice Award.

Will Smith: “Non ho mai tradito mia moglie” approfondimento Will Smith e la moglie Jada Pinkett Smith: "Non pratichiamo monogamia" Will Smith è intervenuto in questi giorni per fare chiarezza in merito al rapporto con sua moglie, Jada Pinkett Smith, che ha sposato 25 anni fa in seconde nozze. Al Sunday Morning l'attore ha ribadito: “Non c’è mai stata infedeltà nel nostro matrimonio. Mai. Io e Jada parliamo di tutto quindi nessuno dei due ha mai sorpreso l’altro con una cosa simile”. L'attrice nel 2020 aveva raccontato di un flirt con il cantante August Alsina durante un periodo di crisi con il marito. “Stavo soffrendo molto, ero a pezzi. Ora che ripenso a quella relazione, ho capito che non puoi trovare la felicità fuori da te stessa”. Will Smith aveva però rivelato a GQ di non avere una relazione monogama. "Le esperienze, le libertà che ci siamo dati l'un l’altro e il sostegno incondizionato, per me, sono la più alta definizione di amore", aveva dichiarato.