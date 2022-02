Milano Fashion Week, da MSGM lo spazio come fuga d’evasione. VIDEO

Spettacolo

Milano Fashion Week, bandiere e appelli contro la guerra in Ucraina

C'è chi ha criticato il mondo della moda per non aver preso una posizione forte riguardo a quanto sta succedendo in Est Europa. Messaggi di pace e condanna al conflitto sono però spuntati fuori dalle sfilate - da Prada, Gucci e Max Mara - e sui profili social dei grandi nomi del settore, da Elisabetta Franchi ad Alessandro Michele

Tra i colori protagonisti della Milano Fashion Week ci sono anche l’azzurro e il giallo, i colori della bandiera dell’Ucraina

L’invasione delle truppe russe in Ucraina è iniziata in concomitanza della settimana della moda milanese per la presentazione delle collezioni donna autunno-inverno 2022/2023. Più voci hanno sollevato polemiche per la presa di posizione sul conflitto, giudicata troppo debole, da parte dei grandi brand