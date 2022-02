Milano Fashion Week, la collezione donna di Dsquared2. VIDEO

I colori sono quelli della terra, le sfumature naturali, i look sono composti a strati, come ricordi di viaggi. Quei viaggi che in questi ultimi due anni abbiamo tanto desiderato. La collezione è pervasa da uno spirito spensierato: maxi maglie, patchwork, motivi grafici, pantaloni morbidi in velluto a coste o in velo di nylon, gilet e piumini over, abiti in seta stampata e in tulle. Protagonisti i gioielli, ornamenti che emettono suoni e che accompagnano le donne Dsquared2 nel loro viaggio alla ricerca di amore.

