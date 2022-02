Masseria Paretano by Ronn Moss: l'attore apre una masseria in Puglia

L'ex interprete di Ridge ha acquistato una masseria extralusso nella zona del Canale di Pirro e ha richiesto la residenza a Fasano Condividi

Ronn Moss, l'attore che per decenni ha interpretato Ridge in Beautiful, ha deciso di acquistare una masseria extralusso in Puglia. Moss è diventato socio dei fratelli Giuseppe e Angelo Di Mola della Masseria Paretano a Canale di Pirro. L'attore ha anche chiesto la residenza a Fasano.

Ronn Moss e la masseria approfondimento Beautiful, gli attori ieri e oggi La Masseria Paretano risale al XVIII secolo e sorge nella contrada da cui prende il nome, nel territorio di Monopoli, a ridosso della Valle d’Itria. La masseria ospita cerimonie e altri eventi, ha un ristorante che utilizza prodotti a km zero, è dotata di una piscina e di un’area wellness & spa. Presentando il suo progetto alla stampa, Ronn Moss ha dichiarato di voler vivere “almeno per 6 mesi all’anno” nella sua “dimora pugliese”. “Dopo tanti anni di ricerca, sono felice di essere approdato in questa terra piena di forza, mistero e amore, protetta da ulivi millenari che sembrano vegliare su ogni cosa. Qui sento di aver realizzato uno dei miei sogni”.