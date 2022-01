Belén Rodriguez paparazzata con Michele Morrone e l’ex Andrea Iannone

Belen Rodriguez e Michele Morrone, solo amici?

approfondimento

Belen Rodriguez conferma la rottura con Antonino Spinalbese

L'attore e modello Michele Morrone è stato immortalato dai fotografi di Chi mentre usciva dal palazzo milanese di Belén Rodriguez, “ad ora sempre più tarda,” come si legge anche sulla rivista diretta da Alfonso Signorini. Un'amicizia, quella tra Michele e Belén, nata curiosamente dopo la pubblicazione di un video da parte nell'attore in cui aveva speso parole non proprio lusinghiere nei confronti della conduttrice di Tu sì que vales. “Fidanzarmi con Belén Rodriguez? Allora il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due tette e un c**o. Però chi lo sa”, aveva dichiarato l'attore. Poco dopo i due si sarebbero incontrati per chiarire e pare siano diventati amici. Tanto da essere stati paparazzati insieme in più occasioni. Al momento, però, non sembra esserci niente di più di un'amicizia.