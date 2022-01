Belen Rodriguez conferma la rottura con Antonino Spinalbese

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non stanno più insieme. Lo scorso 12 luglio è nata la loro piccola Luna Marì , un evento che non è riuscito a consolidare la relazione nata nel 2020. Ad annunciare la definitiva rottura, dopo mesi di indiscrezioni, è stata la stessa showgirl. Dopo una vacanza insieme agli amici in Uruguay, Belen si trova in quarantena fiduciaria con i figli, nel suo appartamento a Milano, dove tramite Stories ha testimoniato quanto si diverte a preparare le uova con il primogenito di 8 anni, Santiago. E proprio al bambino, Belen ha detto: “Visto che mamma è single , scusami un attimo, almeno ho uno che mi cucina… E dai!”. Poche parole che sono bastate a confermare quello che fino ad ora era solo un sospetto, la rottura tra l'argentina e l'hair stylist e fotografo. I fan sognano già un altro ritorno con l'ex marito Stefano De Martino : le speranze si sono riaccese quando il ballerino e conduttore a andato a prendere Belen in aeroporto, a Malpensa, una volta tornata dalla vacanza.

Belen, cosa aveva detto di Antonino

approfondimento

Belen Rodriguez ha partorito: è nata Luna Marì

Poco prima che nascesse Luna Marì, Belen Rodriguez aveva raccontato a Verissimo il grande amore per Antonino Spinalbese. "È stato un colpo di fulmine" aveva ammesso. "Ero in una fase di accettazione. Una fase in cui avevo chiuso un cerchio che mi ha portato tantissime cose belle, ma anche tanto dolore" aveva spiegato, riferendosi al matrimonio con Stefano De Martino. "Quando ho conosciuto Antonino non so se ero pronta a un nuovo amore, ma ero sicuramente pronta a voltare pagina. Appena l'ho visto ho pensato wow perché è bellissimo. Poi ho scoperto l'età e ho voluto lasciar perdere. Dopo, quando abbiamo parlato per la prima volta, abbiamo chiacchierato per giorni e mi sembrava di conoscerlo da una vita. Ho capito che l'età non fa la persona. Quando ho capito che mi stavo innamorando, mi sono anche preoccupata e mi sono chiesta se fosse un sentimento vero, venendo io da una storia molto importante", ammette Rodriguez. "Antonino è veramente un uomo di altri tempi. Mi rende proprio felice da quando mi sveglio a quando vado a letto" aveva dichiarato all'epoca. Antonino ha 26 anni, 11 in meno di Belen. "Lui è figlio di genitori separati e suo papà è venuto a mancare, quindi ha fatto da papà alle sue sorelle e a sua mamma. Oltre a essere molto maturo, è molto rispettoso nei confronti di mio figlio. Rispetta tantissimo il ruolo di Stefano. È una persona con dei valori che veramente vedo raramente” aveva spiegato, rivelando però di non avere in programma un altro matrimonio.