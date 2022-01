LA LETTERA

Ill.mo Sig. Ministro della Cultura - scrive Mogol - con la presente, nel mio ruolo di Presidente della maggiore società di intermediazione italiana dei diritti di autore, che questo anno taglia il traguardo dei 140 anni di straordinaria vita, intendo innanzitutto esprimere, come già fatto altre volte, un grazie sincero e non formale, anche da parte dei nostri Associati, per tutti i provvedimenti che, anche in virtu' del Vostro impulso e interesse, sono stati presi, fin dall'inizio della pandemia, per alleviare la situazione degli autori e degli editori nel nostro Paese, drammatica non solo per il crollo dei proventi relativi ai diritti, ma anche per le rilevanti ricadute occupazionali nel settore della musica e dello spettacolo, dalla cui straordinaria crisi - e questo viene fatto notare assai poco - è derivato e continua a derivare un

ingente calo di introiti tributari, a detrimento della finanza pubblica. Mi riferisco, in particolare, ai provvedimenti emanati in base all'art. 90 del decreto n. 18-2020 Cura Italia, ai dd.mm. MiC del novembre 2020 e marzo 2021, ed a tutti gli altri sostegni

derivanti dai Fondi dell'art. 89, sempre del Cura Italia, e dell'art. 183 del decreto n. 34-2020 cd. "Rilancio", tutti volti, con risultati di grande successo, a dare al nostro

settore, vitale per il Paese, la possibilità di uscire dal tunnel nerissimo prodotto dall'emergenza sanitaria".