Achille Lauro , "Babbo Natale" per i bambini dell'ospedale San Donato

Il cantautore e rapper Achille Lauro moderno 'Babbo Natale' oggi per i piccoli degenti del reparto di cardiochirurgia pediatrica del Policlinico San Donato di Milano. L'artista, che non indossava i panni dell'iconica figura natalizia ma ne ha interpretato lo spirito, ha consegnato doni e regalato sorrisi ai bimbi ricoverati, prestandosi per i giochi e per i tanti scatti a ricordo di questo momento che ha portato grande allegria in reparto tra i 22 piccoli degenti provenienti non solo dall'Italia, ma anche da Camerun, Tunisia, Serbia, Egitto, Algeria e Romania