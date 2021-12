Musica, cori gospel e tante luci, è Forli che brilla durante le feste

Per tutte le feste natalizie fino all’Epifania ci saranno video mapping che creano nella città romagnola scenografie da sogno per entrare in un mondo di arte, poesia e incanto

Forlì fondata dai Romani, situata strategicamente lungo la via Emilia tra il mare e l’Appennino è una città che per il suo paesaggio, le sue piazze i suoi palazzi merita una visita tutti i mesi dell’anno. Ma in questi giorni, attraverso la magia di un importante allestimento per il periodo Natalizio, tutto acquista un fascino diverso, si entra davvero in un mondo d’incanto per la gioia dei più piccoli ma anche dei grandi.

La sua piazza più importante, Piazza Saffi, si veste per le feste illuminandosi con giochi di luce e scenografie suggestive. Il divertimento e le emozioni sono assicurate, lo stupore pure. Il tema del video mapping su tutto il Palazzo Comunale si ispira ai trenini elettrici dell’infanzia. Protagonista il Treno dei Sogni che svelerà al suo passaggio mondi sempre nuovi, boschi innevati, romantiche scenografie, che ricordano gli antichi carillon. Il viaggio si conclude con la proiezione di un messaggio augurale da parte della città a tutti i visitatori, con suggestivi effetti sia 2D che 3D.



La splendida architettura della Chiesa di San Mercuriale sarà resa magnifica attraverso videoproiezioni con effetti di luci spettacolari. Inoltre la natività verrà raccontata attraverso la proiezione delle opere pittoriche dei grandi maestri della pittura italiana. L’installazione di magiche luminarie lungo tutti i corsi, la nuovissima pista di pattinaggio a forma ellittica, il grande abete, la giostrina dei cavalli e le casette di Natale perfezionano la cornice di “Forlì che brilla”, un logo simbolo di una città luminosa e ricca di attività per tutte le generazioni. Fino all’Epifania Forlì continuerà a brillare con un ricco palinsesto di eventi: dai cori gospel, il Presepe Vivente dei Bambini, mercatini e tante altre attività.