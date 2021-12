Roberto Bolle, audizione alla Camera: "Danza vittima di uno scempio"

L'Étoile ha lanciato un j'accuse nei confronti della malagestione dell'arte che rappresenta. Un lungo e duro discorso in cui l’étoile ha ricordato come oggi in Italia siano rimasti solo 4 corpi di ballo, di cui 2 in fin di vita, e ha chiesto sostegno per un settore dove, numeri alla mano, gli iscritti nelle scuole superano di oltre un terzo quelli delle scuole di calcio

"E' uno scempio quello che si è compiuto negli ultimi decenni in Italia con il depauperamento della danza. E' ora di cambiare". E' la denuncia di Roberto Bolle in un lungo e sentito discorso pronunciato alla Camera dei Deputati ascoltato per l'indagine sulle fondazioni lirico-sinfoniche.

L’étoile dei due Mondi, come è stato nominato il grande ballerino italiano famoso in tutto il mondo, ha abbandonato per un giorno i suoi proverbiali toni pacati, ma sempre autorevoli, e ha indirizzato un preciso “j’accuse” nei confronti della mala gestione a livello istituzionale dell’arte tersicorea.

Nel lungo ed articolato discorso che ha pronunciato – di cui riportiamo sotto il testo nella sua interezza – Bolle è partito ricordando che la danza è un’arte nata e codificata in Italia e poi esportata in Francia e in Russia nel Settecento. Bolle ha poi enucleato i grandi numeri legati alla passione della danza in Italia dove gli iscritti alle scuole superano di oltre un terzo quello delle scuole di calcio. Infine l’attacco supportato dai numeri alla gestione del sistema danza in Italia: “La Danza italiana viene costantemente avvilita, trattata come la Cenerentola delle arti, con Opera lirica e musica sinfonica nel ruolo delle sorelle privilegiate, cui sono riservate le attenzioni e le cure delle Fondazioni. Da cosa nasce questa decisone che sembra quasi unanime di uccidere il Balletto qui in Italia? Non certo per insostenibilità dei corpi di ballo ma per scarsa conoscenza del settore e mancanza di visione di chi ne era responsabile”.

L'étoile ha ricordato come oggi in Italia siano rimasti solo 4 corpi di ballo, di cui 2 in fin di vita, e ha chiesto sostegno per il settore. Tra le richieste anche quella di equiparare il balletto all’opera per i punti del Fus, il Fondo unico per lo spettacolo, e di cambiare la dicitura “Fondazioni lirico sinfoniche” aggiungendo la parola coreutiche.

Di seguito il testo integrale dell’intervento.