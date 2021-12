Pantone, il Very Peri è il colore dell'anno 2022

La conosciuta azienda statunitense, che da anni opera nell’ambito delle tecnologie per la grafica e la classificazione dei colori, ha eletto la tonalità regina del 2022. È Very Peri il nuovo “Color Of The Year”, con sfumature di blu tendenti al viola e una punta di rosso. Perfetto per il mondo digitale che permea la nostra quotidianità

Pantone , la storica azienda statunitense che da anni opera nell’ambito delle tecnologie per la grafica e la classificazione dei colori – evidenziando stagionalmente quali saranno le nuance trend - ha effettuato le sue ricerche anche per il nuovo anno in arrivo ed eletto all’unanimità la tonalità che si aggiudica il titolo di “ Color Of The Year ”. Si chiama Very Peri e, con il codice 17-3938, è un mix perfetto tra le sfumature del blu e del viola (molto simile al “carta da zucchero”), con una punta di rosso. Si tratta di una scelta “vivace e gioiosa, che incoraggia la fantasia e la creatività capace di osare”, hanno fatto sapere da Pantone.

Very Peri è il nuovo Pantone “Color Of The Year”

È stata una giuria di esperti ad eleggere il nuovo “Colore dell’Anno” per Pantone, dopo aver attentamente scandagliato, nei mesi precedenti la decisione e l’annuncio del vincitore, tutti i diversi campi di applicazione ed interesse delle diverse tonalità, a partire dalla comunicazione e dalla grafica web fino al design e all’arredo, non tralasciando settori più scientifici come quelli dei materiali e delle nuove tecnologie. Una sfumatura che, nei prossimi mesi, quasi certamente contaminerà vari settori industriali a partire dalla moda, l’interior design, il disegno industriale, ma anche il graphic design. Ecco la descrizione che Pantone ha dedicato a Very Peri: “PANTONE 17-3938 Very Peri, una dinamica tonalità di blu pervinca con un vivificante sottotono rosso violaceo. Fonde la fedeltà e la costanza del blu con l'energia e l'eccitazione del rosso. Un nuovo colore Pantone la cui presenza dinamica e innovativa incoraggia l'inventiva e la creatività personali. PANTONE 17-3938 Very Peri, la più allegra e calda di tutte le tonalità di blu, introduce un potente mix di novità”. Una nuance che riflette appieno il sempre più permeante fenomeno Phygital, un incontro tra spazio fisico e digitale, non più così marcato come un tempo. “Viviamo in tempi di trasformazione. Mentre emergiamo da un intenso periodo di isolamento, le nostre nozioni e i nostri standard stanno cambiando. Mostrando una fiducia spensierata e un'audace curiosità che anima il nostro spirito creativo. Il curioso e intrigante PANTONE 17-3938 Very Peri ci aiuta ad abbracciare questo alterato panorama di possibilità, aprendoci a una nuova visione mentre riscriviamo le nostre vite. Riaccendendo la gratitudine per alcune delle qualità che il blu rappresenta, integrato da una nuova prospettiva che risuona oggi, PANTONE 17-3938 Very Peri pone il futuro davanti a una nuova luce” ha commentato Leatrice Eiseman, Executive Director di Pantone Color Institute. La donna ha poi continuato dicendo, “Abbracciando le qualità dei blu, ma possedendo allo stesso tempo un sottotono viola-rosso, Very Peri mostra un’attitudine vivace e gioiosa, una presenza dinamica che incoraggia l’espressività fantasiosa e una creatività capace di osare”.

Come avviene la scelta del “Colore dell’Anno” di Pantone

Per scoprire di più sulla tradizionale scelta del Pantone “Color Of The Year”, bisogna fare un passo indietro agli anni 2000, quando la storica Corporation statunitense, già nota nel mondo della grafica e del design per aver inventato negli anni 50 il sistema di catalogazione dei colori, decise di eleggere una tonalità protagonista dell’annata, allo scopo di fungere da ispirazione cromatica per il mondo della moda, del design e della creatività in generale. È così che, annualmente, il Pantone Color Institute svolge un’attenta analisi di selezione, volta ad individuare le più prossime influenze e tendenze, nei vari settori industriali di tutto il mondo. I dati osservati derivano dal trend delle condizioni socio-economiche, dal mondo high-tech e dalle più importanti piattaforme di social media, senza tralasciare eventi che catturano l’attenzione internazionale per la loro appartenenza alla sfera dell’arte, della moda e del design.