Scrittori in scena: al Teatro Manzoni di Roma con Nicola Gratteri

Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, venerdì 10 dicembre alle 18.00 al Teatro Manzoni di Roma, racconteranno come il Nord abbia aperto le porte alla ‘ndrangheta. È il tema del loro nuovo libro edito Mondadori “Complici e colpevoli”

"La ‘ndrangheta è più forte di prima, perché più ricca. È arrivata al Nord, ma qualcuno, in questi anni, le ha aperto la porta", finendo per giustificarne la condotta e diventarne consapevole complice in nome del denaro e del potere.

Nicola Gratteri, uno dei magistrati più esposti nella lotta contro la 'ndrangheta, e lo storico delle organizzazioni criminali Antonio Nicaso ne parlano con la giornalista Paola Bottero.

“Complici e colpevoli” è il secondo appuntamento di SCRITTORI IN SCENA, iniziativa nata da una idea di Carlo Alighiero che ha debuttato con successo il 28 novembre con “Giancarlo De Cataldo all’opera” accompagnato da Alberto Toso Fei.

SCRITTORI IN SCENA, quando i narratori si raccontano, è prodotto dal Gruppo ATA, per mettere in scena l’arte e la personalità dei singoli scrittori.

Incontri che vanno oltre la presentazione dei libri, oltre la promozione del singolo titolo per cercare nella narrazione e nella condivisione con il pubblico un modo ritrovato di stare assieme agli autori.

NICOLA GRATTERI

Nicola Gratteri è uno dei magistrati più esposti nella lotta contro la ’ndrangheta. Ha indagato sulla strage di Duisburg e sulle rotte internazionali del traffico di droga. Insieme ad Antonio Nicaso ha pubblicato, da Mondadori, numerosi bestseller: Fratelli di sangue, La malapianta, La giustizia è una cosa seria, La mafia fa schifo, Dire e non dire, Acqua santissima, Oro bianco, Padrini e padroni, Fiumi d’oro, Storia segreta della ’ndrangheta, La rete degli invisibili e Ossigeno illegale.

ANTONIO NICASO

Antonio Nicaso, storico delle organizzazioni criminali, è uno dei massimi esperti di ’ndrangheta nel mondo. Insegna, fra l’altro, Storia sociale della criminalità organizzata alla Queen’s University. Ha scritto oltre 30 libri, tra cui alcuni bestseller internazionali. Da Bad Blood è stata tratta una serie televisiva di grande successo. È autore, con Maria Barillà e Vittorio Amaddeo, di Quando la ’ndrangheta scoprì l’America.