Fedez, arriva la nuova capsule collection per Yamamay

Fedez, tute genderless per Yamamay

La capsule collection di Fedez per Yamamay è composta da tute in cotone genderless, adatte quindi ad ogni genere, sia per adulti che per bambini. La collezione, in edizione limitata, si chiama “Stay home rules”, ed è pensata proprio per i momenti quotidiani passati a casa. Una linea ispirata anche al mondo del gaming, quindi perfetta per gli amanti dei videogames. “Le tute disegnate da Fedez sono un vero must have per il design che si ispira alla dimensione del gaming, con stampe che riprendono in modo divertente le classiche attività che contraddistinguono i momenti di svago casalinghi in famiglia, con gli amici o con la dolce metà: ‘get a nap’, ‘play’, ‘drink water’, ‘have a snack’ e ‘make love’” si legge sul sito del brand. “A caratterizzarle anche la comodità, lo stile e la vestibilità no gender, che le rende perfette sia per uomo e donna. Fedez & Yamamay pensano anche ai più piccoli con le tute della linea Stay Home Rules, per un look coordinato casual, divertente e alla moda per tutta la famiglia! La capsule di Fedez x Yamamay si completa con slip e boxer dallo stile unico, divertente e super confortevole. Sceglie il colore che preferisci: viola chiaro, albicocca o grigio”. Oltre a felpe e pantaloni, della collezione fanno parte anche slip e boxer.