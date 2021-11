Adidas Forum X Home Alone, l’edizione limitata dedicata al film cult

Il brand di sneakers ha presentato le Forum dedicate alla mitica pellicola del 1990, con Macaulay Culkin nei panni di Kevin. Si tratta delle scarpe da ginnastica che calza il protagonista, tornate per l'occasione in una veste ricca di easter egg. A differenza dell’originale, qui c’è il logo “Home Alone” sulla linguetta frontale in stile zerbino di casa McCallister e bruciature a tema. Sotto il cinturino si legge "This is my house, I have to defend it” e ci sono solette che raffigurano i ladri Harry e Marv

Adidas ha annunciato la capsule Adidas Forum X Home Alone, le sneakers modello Forum Low in edizione speciale (e limitata) dedicate al film Mamma, ho perso l’aereo.



Si tratta delle scarpe da ginnastica che calza Macaulay Culkin nei panni del protagonista Kevin, il terribile "enfant prodige della legittima difesa" che riuscirà a mettere in scacco i due terribili malintenzionati, i ladri Harry e Marv. I due malcapitati, più che malintenzionati, le provano davvero tutte per mettere le mani su quel bottino che è l’enorme villa dei McCallister, rimasta incustodita per le vacanze di Natale mentre la famiglia è volata a Parigi. Ma non tutta la famiglia è partita per la Ville Lumière...



La mitica pellicola del 1990 scritta e prodotta da John Hughes e diretta da Chris Columbus viene omaggiata dal brand di streetwear specializzato in sneakers, che per l'occasione riedita le sue Forum Low in una veste ricchissima di easter egg.



A differenza dell’originale indossato sul set, infatti, qui c’è il logo “Home Alone” (posto sulla linguetta frontale come se fosse lo zerbino di casa McCallister) e tante bruciature a tema.

Sotto il cinturino si legge: “This is my house, I have to defend it” (Questa è la mia casa devo difenderla) e ci sono tante simpatiche solette personalizzate che raffigurano i due ladri e altre scene indimenticabili del film.

I piani di battaglia e i due banditi impersonati dagli irresistibili Joe Pesci e Daniel Stern decorano le solette mentre alcune clip esclusive potranno essere aggiunte come ferma lacci.



Si tratta di un nuovo ennesimo flirt tra la multinazionale tedesca e la cultura pop, di cui ultimamente Adidas si sta dimostrando una fan sfegatata.



Per celebrare le festività natalizie imminenti, non c'era icona della pop culture migliore del film di Natale per eccellenza, quindi quello di Adidas si rivela non solo l’ennesimo flirt con i cult targati entertainment ma anche l’ennesimo goal (rimanendo in tema scarpe sportive).