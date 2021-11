Disneyland Paris, è arrivato il magico Natale! Video

Nei Parchi Disney alle porte di Parigi fino al 9 gennaio un programma d’intrattenimento da sogno. Da non perdere Topolino e la sua inedita Parata scintillante, lo spettacolo del Re Leone e i Ritmi delle Terre del Branco e il ritorno, finalmente, delle Disney Illuminations Condividi

Il Natale è arrivato a Disneyland Paris! Nel rispetto assoluto di tutte le misure anti covid – mascherina obbligatoria non solo sulle attrazioni ma anche all’aperto nei Parchi – a Disneyland Paris il Natale 2022 si è già acceso di luci ed emozioni. E allora, quale posto migliore per aspettare o per celebrare le feste natalizie? Fino al 9 gennaio prossimo Topolino e i suoi amici hanno preparato un programma d’intrattenimento da sogno, in un’atmosfera che potrete vivere, in famiglia, in coppia o con gli amici.

Acceso finalmente lo scintillante albero di 24 metri Con le attrazioni a fare da cornice, il periodo festivo è da sempre il più suggestivo da vivere nel magico mondo della Disney di Marne-la-Vallèe, a est di Parigi. Da non perdere al Parco Disneyland il maestoso, scintillante albero di Natale alto 24 metri che vi accoglierà già all’entrata, mentre saranno illuminazioni, ghirlande e addobbi ad accompagnarvi fino al Castello della Bella Addormentata. Ad aumentare la magia del Natale Disney la neve che più volte al giorno sorprenderà tutti i visitatori lungo la Main Street.

Topolino e la nuova Parata scintillante Se nei due Parchi Disney non mancheranno i personaggi vestiti a festa – Topolino, Minnie, Paperino, Pippo, Stich e Babbo Natale in persona, la vera sorpresa sarà per tutti la nuova, inedita Parata scintillante dedicata alle festività 2022. Cinque straordinari e luminosi carri, con Topolino e tutti i suoi amici, le principesse Disney, non manca nessuno dei personaggi più amati grandi e bambini.

Lo scenografo di Disneyland Paris: "L'ispirazione europea" Ci racconta Emanuel Lenormand – scenografo di Disneyland Paris: “A questa sfilata lavoriamo da più di tre anni, direi quasi quattro, il risultato che è ciò che avremmo dovuto vedere senza Covid. Siamo stati in grado di garantire la sfilata proprio al momento giusto. L’ispirazione? E’ un touch europeo, l’Italia è moda, la Francia è moda, abbiamo Versailles, abbiamo bellissimi musei e quindi volevamo farci ispirare letteralmente dal cuore dell’Europa; abbiamo ovviamente pensato anche a Parigi, Parigi città delle luci, è così che ci è venuta l’idea delle luci. Abbiamo deciso di fare una sfilata con due versioni, quella diurna e quella notturna. Abbiamo due diversi show con la magia della luce, abbiamo ovviamente il riferimento a Parigi e al Natale. Un Natale senza luci non potrebbe essere Natale! Ecco quindi l’ispirazione che c’è dietro l’oggetto iconico di questo periodo, ovvero l’albero di Natale - è un tributo ai tanti alberi di Natale – abbiamo quello di Topolino, l’albero di Natale delle principesse di Versailles è davvero un’opera d’arte, un gioiello meraviglioso, questa è la nostra fonte di ispirazione! Natale è emozione, Natale è ricordi del passato”.