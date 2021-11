Federica Panicucci annuncia le nozze: "Sogno un matrimonio classico"

L’apprezzata conduttrice ha spiegato di sognare un matrimonio che sia come una grande festa, in grado di trasmettere gioia a tutti i partecipanti. Una celebrazione dell’amore Condividi

La storia d’amore tra Federica Panicucci e Marco Bacini è più solida che mai. Il loro amore dura da cinque anni e insieme formano una delle coppie più consolidate del mondo dello spettacolo. Per un’unione del genere non vi è conclusione migliore delle nozze ed è proprio quello che la coppia ha annunciato. Intervistata da Chi, la celebre conduttrice ha parlato del suo atteso matrimonio. Pur non rivelando l’esatta data, forse per tutelarsi dall’assalto dei paparazzi, ha chiarito come senza dubbio si celebrerà nel corso del 2022. Innamorati più che mai, si sono concessi un romantico fine settimana a Portofino, dove sono stati intercettati dal settimanale.

Il matrimonio di Federica Panicucci approfondimento Federica Panicucci: fisico mozzafiato su Instagram Non è la prima volta che si parla del matrimonio di Federica Panicucci. Le nozze della conduttrice sono state più volte paventate. Stavolta però non si tratta di un’indiscrezione. Il novo volto di Canale 5 sarà una sposa al centro di una cerimonia molto classica, così come sogna da sempre: “Sono una donna tradizionalista. Il mio matrimonio lo immagino davvero classico. Vorrei che fosse una festa felice e gioiosa. Vorrei poter avere lì con noi tante persone che ci vogliono bene, felici per la nostra unione”.

Federica Panicucci e Marco Bacini Cinque anni d’amore vero con Marco Bacini. Un forte legame nato dopo un anno, circa, dalla fine della storia con il dj Mario Fargetta, sposato dopo ben nove anni di fidanzamenti. Un’unione dalla quale sono nati due figli: Sofia e Mattia. L’addio è stato ufficializzato nel 2015 e in seguito, lentamente e con molta delicatezza, Marco Bacini è riuscito a trovare spazio nel suo cuore, rammendandolo. Come scrive lei stessa su Instagram, lui è il “centro del mio mondo”. Si sono presi i loro tempi, creando qualcosa di speciale che di certo durerà nel tempo. Un amore così forte da aiutarli a superare anche i momenti più difficili. “Mi conosce molto bene e sa prendermi in giro. Riesce a sdrammatizzare anche i momenti che per me sono fonte di grande ansia e stress. È un aiuto importantissimo”. I fan non attendono altro che la data ufficiale delle nozze, così da poter festeggiare con i due, anche se via social, questo coronamento del vero amore.