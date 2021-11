Belen, Punta Bianca diventa riserva anche grazie al suo appello

È anche grazie all’appello della showgirl argentina, in Sicilia per uno shooting fotografico dedicato alla sua linea di abiti, che gli ambientalisti possono ora festeggiare la vittoria di una causa aperta ormai da oltre 25 anni. Punta Bianca, lo storico promontorio vicino ad Agrigento, diventa ora una riserva da proteggere Condividi

L’appello di Belen Rodriguez sui social, rivolto al Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, arriva dopo giorni di shooting fotografici che la showgirl e modella argentina ha passato sul promontorio siciliano per la promozione della sua linea di abbigliamento. Parole in cui la Rodriguez, invita la massima carica regionale a fare di più per salvaguardare un posto tanto suggestivo e magico come Punta Bianca, situata tra Agrigento e Palma di Montechiaro. Parole che, alla luce dei fatti, non sono passate inosservate, visto anche l’appoggio dei milioni di fan italiani. Punta Bianca diventerà riserva naturale protetta. Una vittoria per gli ambientalisti che lottano per questa causa da oltre 25 anni.

Le parole di Belen Rodriguez sui social approfondimento Belen Rodriguez, la sua collezione di make-up per Diego Dalla Palma Dopo aver completato il suo feed Instagram con meravigliosi scatti fotografici nella location siciliana, tanti sono stati i fan della showgirl e modella che hanno espresso gioia e curiosità sull’area dello shooting. Belen Rodriguez ha quindi deciso di relegare un post su Instagram alla questione, rivolgendosi direttamente al Presidente della Regione Sicilia Musumeci, e invitandolo a valorizzare la riserva per come meriterebbe. Ecco le sue parole: “Abbiamo scelto come location della prossima campagna di Hinnominate, Punta Bianca. È un luogo meraviglioso ed unico, che meriterebbe una migliore valorizzazione, in senso turistico e ambientale. In questa zona insiste da 63 anni un poligono militare, le cui esercitazioni stanno distruggendo i luoghi, distruggendo le strade di accesso e bloccando la fruizione turistica, mentre le associazioni ambientaliste locali aspettano da 25 anni che sia riconosciuta dalla Regione Sicilia quale riserva naturale. E quindi vorrei finire con un appello al Presidente Musumeci, affinchè istituisca la tanto agognata riserva naturale”.

Punta Bianca diventa riserva naturale protetta approfondimento Belen Rodriguez lancia la linea di abbigliamento Innominate Messaggio, quello di Belen Rodriguez, che non è caduto nel dimenticatoio, vista la pronta risposta del Presidente Musumeci che ha anche fatto sapere di aver avviato il corretto iter giudiziario e burocratico per rendere Punta Bianca una riserva naturale protetta: “Abbiamo voluto dare un impulso definitivo alla procedura per porre sotto tutela un’altra preziosa porzione della nostra terra. Era un impegno che avevo assunto durante una mia visita nell’Agrigentino. L’obiettivo è quello di consentirne una valorizzazione sostenibile”. Belen riesce quindi nell'intento di valorizzare questo magico territorio dopo oltre 25 anni di lotte ambientaliste, non senza polemiche delle associazioni locali. Secondo le prime indiscrezioni sorgerà quindi un’area protetta di circa 300 ettari, tra Agrigento e Palma di Montechiaro, proprio dove si staglia la spiaggia con la roccia calcarea bianca immersa nel mare cristallino. Un paesaggio lunare in cui la natura regna ancora incontrastata, permettendo ai visitatori che vi accedono, di poter godere di paesaggi davvero unici.