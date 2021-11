Federica Nargi e Alessandro Matri si sposeranno a giugno a Formentera

Federica Nargi e Alessandro Matri stanno insieme da circa tredici anni e dal loro rapporto sono nate le due figlie Sofia, il 26 settembre 2016 e Beatrice, il 16 marzo 2019. La scelta di Formentera come luogo della cerimonia non è casuale, visto che nell’isola delle Baleari la coppia ha trascorso la prima vacanza insieme ed è tappa fissa di ogni loro estate. Alessandro Matri adesso lavora come commentatore televisivo, Federica Nargi , invece, ha appena concluso l'esperienza come cantante e imitatrice nel programma “Tale e quale Show” condotto da Carlo Conti.

Federica Nargi e Alessandro Matri, le loro parole

Nel 2019 la coppia aveva parlato di matrimonio a Verissimo. “Volevo chiederglielo quest’anno di sposarci, ma è che è nata Beatrice quindi devo rinviare. In programma ci sarà, non le ho ancora fatto la proposta ma ci sarà, è giusto per consolidare la famiglia. Abbiamo tanti amici e quindi credo sarà una grande festa” aveva rivelato l'ex calciatore. “E fammela ‘sta proposta – aveva scherzato Federica - Dopo 10 anni dev’essere una cosa enorme, che intima!. Intimo vuol dire almeno 300 persone”. E poi ancora “Sono stati 10 anni belli, non solo di rose e fiori, ma anche di tante litigate, perché siamo stati distanti a lungo" aveva rivelato l'ex velina in quell'occasione. “Alessandro è molto timido, non mi vuole mai abbracciare o baciare in pubblico. Ora lo conosco, ma durante la prima vacanza insieme ha fatto qualcosa che mi ha scosso. Mi ha portata a Formentera, che è piena di paparazzi, io non c'ero mai stata e non lo sapevo. Quando eravamo in spiaggia avevamo sempre i lettini lontani e non mi baciava mai. Io ho iniziato a pensare che il problema fossi io, mi sono fatta tanti pianti. Però poi quando eravamo in casa, tornava dolce e affettuoso. Allora ho capito che era solo timidezza. Ma che mi ci hai portato a fare a Formentera se sapevi che era piena di fotografi?” ha poi chiesto ridendo al compagno.