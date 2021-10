Wanda Nara, pace fatta con Icardi: "Abbiamo deciso di riprovarci"

La conduttrice e agente sportivo ha deciso di raccontare in un post la crisi affrontata con il marito. “Io e Mauro ci siamo scelti di nuovo” Condividi:

Wanda Nara ha deciso di raccontare, su Instagram, il difficile periodo passato con il marito Mauro Icardi. "Stavamo per divorziare, poi mi ha scritto una lettera..." ha confidato in un post la showgirl argentina.

Wanda Nara, le sue parole approfondimento Wanda Nara-Icardi, la coppia si separa dopo un tradimento di lui "Le foto che ho caricato negli ultimi mesi mostrano quanto eravamo bravi e quanto eravamo felici - ha scritto Wanda Nara -. Da quello che è successo, sono rimasta molto ferita. Ogni giorno chiedevo a Mauro il divorzio. Quando si è reso conto che non si poteva tornare indietro, mi ha detto che non potevamo continuare così, che se separarci era l'unico modo per porre fine a tanto dolore, allora dovevamo farlo. Siamo andati dall'avvocato. In due giorni Mauro ha accettato tutte le condizioni e abbiamo firmato l'accordo. Il giorno dopo mi ha scritto una lettera come nessuno mi aveva mai scritto: ‘Ti ho dato tutto e tu hai tutto, spero che tu possa essere felice perché questo mi renderebbe felice’. E lì ho capito una cosa: che avendo tutto non ho niente se non sono con lui. Sono sicura che questo brutto momento che stiamo attraversando ci rafforzerà come coppia e come famiglia. L'importante è che entrambi abbiamo avuto la libertà di porre fine alla nostra storia di 8 anni, ma con la nostra anima stanca di piangere ci siamo scelti liberamente di nuovo. Ti amo Mauro".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Wanda Nara, il tradimento di Icardi approfondimento La China incolpa Icardi: "Sono troppo ingenua", e Wanda Nara ribatte La crisi tra Wanda Nara e il marito Mauro Icardi è nata dopo il presunto tradimento di lui (che sarebbe stato scoperto su Telegram) con la modella e cantante argentina China Suarez. Da quel momento la conduttrice e procuratrice di Icardi ha deciso di allontanarsi dal marito, che invece ha cercato in ogni modo, anche via social, di farsi perdonare. “Grazie amore mio per continuare a credere nella nostra meravigliosa famiglia, grazie per essere il motore delle nostre vite. Ti amo. Fa male ferire i tuoi cari, guarisci solo quando ti perdonano”, ha scritto Icardi su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕄𝔸𝕌ℝ𝕆 𝕀ℂ𝔸ℝ𝔻𝕀 (@mauroicardi) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie