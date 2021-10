Jesse McCartney si è sposato con Katie Peterson

La cerimonia è stata officiata dallo zio di Jesse McCartney tra l’emozione di amici e parenti accorsi da ogni parte del Paese per stare vicini alla coppia in questo giorno speciale.

La carriera di Jesse McCartney

Jesse McCartney ha ottenuto un grande successo nei primi anni 2000, divenendo in poco tempo l’idolo delle teenager. Da quel momento non ha mai smesso di lavorare nel mondo della musica e del cinema. Il suo ultimo album si intitola “New Stage” ed è uscito solo poche settimane fa.

L’apice della sua carriera risale a circa 20 anni fa, quando ha recitato in “Summerland” insieme a Zac Efron. Dopodiché ha preso parte a produzioni minori sia per il cinema che per la televisione. Inoltre, McCartney ha lavorato molto come doppiatore, prestando la sua voce a molti personaggi dei videogames e dei film di animazione per bambini.

Per quanto riguarda la sua carriera musicale, ha all’attivo cinque dischi che hanno ottenuto un buon successo di pubblico, portandolo addirittura ad essere l’artista in apertura al tour dei Backstreet Boys (FOTO) nel 2005.