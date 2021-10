Lorella Boccia è diventata mamma: è nata Luce Althea

Lorella Boccia annuncia la nascita di Luce Althea su Instagram

Così come era avvenuto lo scorso aprile, quando Lorella Boccia e il marito Niccolò Presta, avevano annunciato di essere in attesa della loro prima figlia su Instagram, lo stesso è avvenuto ieri, mercoledì 20 ottobre, quando nel primo pomeriggio la ballerina e conduttrice italiana, ha condiviso sui social una foto corredata da una didascalia stringata, con nome e data di nascita di Luce Althea, il tutto accompagnato da un piccolo cuore. Nello scatto Lorella e Niccolò appaiono abbracciati, a ridosso del parto, nella sala di un ospedale. Del resto Boccia non ha mai mancato di essere vicina ai suoi fan, anche in questo periodo dolce e di particolare attesa, condividendo giorno per giorno tutte le più belle novità della sua gravidanza, la trasformazione e accettazione di un nuovo corpo che in questi mesi è ancora più speciale. Come raccontato dalla performer, il parto effettivamente era previsto per l’autunno, precisamente per metà ottobre, ma a quanto pare la piccola ha optato per farsi desiderare. Ora Lorella Boccia insieme al marito si gode il magico momento senza mostrare il volto della neonata.