Icardi e Wanda Nara di nuovo insieme: Grazie per continuare a fidarti

Icardi e Wanda Nara, cosa è successo

Tutto è cominciato con alcune dichiarazioni social di Wanda Nara che lasciavano intendere una separazione in atto. Stando a quanto riportato dai media internazionali, Icardi avrebbe tradito la moglie con una delle sue amiche, Eugenia La China Suárez, cantante e attrice molto nota in Sudamerica e vicina alla coppia. "Hai rovinato un’altra famiglia" aveva scritto Wanda su Instagram. Wanda Nara avrebbe trovato le prove del flirt sull'app Telegram del marito. Altri dettagli di questa crisi sono arrivati da Yanina Latorre, giornalista argentina vicina a Wanda: "Sono tornati insieme sull'aereo da Milano a Parigi, perché altrimenti lui non sarebbe tornato – ha detto al programma TV ‘Los Angeles de la Mañana' – Era irremovibile, se lei non fosse tornata in Francia non lo avrebbe fatto neanche lui, che aveva un impegno col PSG, doveva presentarsi ad allenarsi. È fermamente convinto che se non tornano insieme lui non giocherà più e se non si presenta al lavoro la responsabile è Wanda, perché hanno firmato un contratto ciascuno. Lei riceve uno stipendio a parte ed è bene che in questo momento si occupi di questo aspetto, è il suo lavoro”. “Lo hanno chiamato perché stanno giocando la Champions League - ha continuato la giornalista parlando di Mauro Icardi - doveva andare in panchina (poi dopo l'infortunio di Neymar sarebbe stato titolare, ndr) ma lo hanno chiamato comunque, lui ha detto sì e poi non si è presentato. È molto grave che un giocatore non risponda alla convocazione. La società, il presidente e l'allenatore li stanno chiamando entrambi e nessuno dei due risponde al telefono". Mauro e Wanda hanno avuto due figlie, Isabella e Francesca. La modella e conduttrice ha altri 3 figli, Valentino, Costantino e Benedicto, nati dal matrimonio con l'ex con Maxi Lopez.