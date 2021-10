Compagnia Carlo Colla & Figli in scena con “Marionette, che passione!”

Si chiama “Marionette, che passione!” ed è un viaggio figurato alla scoperta dell’essenza del linguaggio marionettistico. Uno spettacolo, che segna la ripresa dell’attività dal vivo della Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli nel teatro di via Montegani (qui tutte le informazioni), che parte da un modulo comunicativo pensato da Eugenio Monti Colla con lo scopo didattico-divulgativo e di sensibilizzazione attorno ai linguaggi del teatro di figura e prevede l’utilizzo di marionette a fili corti e i manovratori a vista.

Le quarantacinque marionette in azione accompagneranno così lo spettatore in un incontro che si prefigge di mostrare l’attore di legno nella sua essenza e nelle sue svariate declinazioni. Attraverso un excursus che parte dalla materia neutra costituita dalla marionetta spogliata dai suoi caratteri, si giungerà alla presentazione dei personaggi completi di tutti quegli accessori che servono a definirne l’immagine e l’iconografia. Attraverso i lineamenti del corpo, i tratti fisionomici, le movenze gestuali e il sincrono coreografico verrà ripercorso, come in un mosaico, il variegato repertorio marionettistico in un caleidoscopio di tessere costituite da brani raccolti da spettacoli che svariano dalla commedia al dramma, dalla pantomima alla prosa, dal balletto all’opera lirica, senza dimenticare la fiaba e il racconto fantastico.

La Compagnia Marionettistica "Carlo Colla & Figli" è una delle più antiche e famose al mondo, attiva da quasi tre secoli. Il suo archivio ospita più di tremila marionette. Ognuna ha un volto, un corpo e delle caratteristiche specifiche, che la rende unica