Global Citizen Live, cresce l'attesa per la diretta (e per i Maneskin)

Da 8 palchi in tutto il mondo (New York, Parigi, Los Angeles, Londra, Lagos, Rio De Janeiro, Sidney, Mumbai) un enorme appello per ambiente, clima, vaccini e contro la fame nel mondo. I Maneskin a Parigi, dalla Toscana performance di Andrea Bocelli. E ancora nel cast, tra gli altri, Coldplay, Billie Eilish, Camila Cabello, Jennifer Lopez, Elton John, Ed Sheeran e Stevie Wonder

Sky e TV8 trasmetteranno in diretta lo straordinario concerto Global Citizen Live , l’evento che sarà parte di un’irripetibile giornata all’insegna dell’unità che spazia tra tutti i continenti, che sarà trasmessa nell'arco di 24 ore in tutto il mondo tra il 25 e il 26 settembre . Sul canale 109 di Sky , Global Citizen Live verrà trasmesso integralmente, per 24 ore , a partire da sabato 25 alle 19:00 ; in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando) il collegamento si aprirà alle 20:15 di sabato per proseguire fino alle 6 del mattino del giorno dopo. Sky Nature , martedì 28 alle 18.15 , proporrà gli highlights del concerto (sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go).

Oltre a questi, il Global Citizen Live includerà performance di diversi artisti da tutto il mondo , fra i quali: Andrea Bocelli dalla Toscana, BTS da Seoul, i Green Day da Los Angeles, Keith Urban e Ricky Martin da diverse location di Las Vegas, Lorde e My Morning Jacket da diverse location nella città di New York, i Metallica da Louisville, Sho Madjozi e Muzi da Johannesburg, Stormzy e, in collaborazione con Sony Music Latin, Camilo da Madrid e Lali da Buenos Aires.

I live si terranno sui palchi di New York , a Central Park, con Coldplay, Billie Eilish, Camila Cabello, Jennifer Lopez, Lizzo, Meek Mill, Shawn Mendes e le speciali performance degli ospiti Alessia Cara, Burna Boy, Cyndi Lauper, Jon Batiste e Lang Lang; al Campo di Marte, a Parigi , con Ed Sheeran, Elton John, Black Eyed Peas, Christine and the Queens, Doja Cat, Måneskin ( QUI TUTTE LE NEWS ) e le esibizioni degli ospiti speciali Angélique Kidjo, Charlie Puth e Fatma Said; al Greek Theatre di Los Angeles , con Stevie Wonder, Adam Lambert, Chloe x Halle, Demi Lovato, H.E.R., ONEREPUBLIC, Ozuna, The Lumineers e 5 Seconds of Summer; a Londra dove ci saranno Duran Duran, Kylie Minogue, Nile Rodgers e Chic e Rag'n'Bone Man; a Lagos , in Nigeria, con Femi Kuti, Davido, Tiwa Savage e Made Kuti; a Rio De Janeiro con Alok, Mart'nália, Criolo, Liniker, con ospiti speciali Tropkillaz e Mosquito; a Sydney con Delta Goodrem e altri ancora; e a Mumbai , con un cast in via di definizione.

ai paesi più ricchi affinché mantengano la promessa di stanziare 100 milioni di dollari all’anno per soddisfare le esigenze in materia di ambiente e clima dei Paesi in via di sviluppo;

L’evento Global Citizen Live sarà parte di un’irripetibile giornata all’insegna dell’unità che spazia tra sette continenti, che sarà trasmessa nell'arco di 24 ore in tutto il mondo su Apple Music, Apple TV App, YouTube e Twitter. Global Citizen Live verrà anche trasmesso su ABC, ABC News Live, iHeartRadio, Hulu, The Roku Channel, FX e Time negli Stati Uniti, BBC nel Regno Unito, Caracol in Colombia, Channel 9 in Australia, MagentaTV e MagentaMusik 360 in Germania, Mediacorp a Singapore, Multichoice in Africa, Multishow & Bis in Brasile, SABC in Sudafrica, AIM Group in Nigeria, Sky & TV8 in Italia, TF1/TMC in Francia e TV Azteca in Messico, e tanti altro ancora.

Global Citizen è grata per il sostegno ricevuto da importanti organizzazioni che promuovono azioni positive fra cui: 1t.org, American Forests, The Asia Society, Ban Ki Moon Center, Center for Environmental Peacebuilding, Climate Neutral, Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, Conservation International, COVID-19 Therapeutics Accelerator, Education Cannot Wait, GAVI, Vaccine Alliance, Global Solidarity Fund, Green Climate Fund, Global Polio Eradication Initiative, Global Financing Facility for Women, Children and Adolescents, International Fund for Agricultural Development, International Rescue Committee, LISC, Namati, Nigeria Solidarity Support Fund (NSSF), One Acre Fund, Outright Action International, Paris Peace Forum, The Pathfinders, Re:Wild, Rotary International, Seadream Family Foundation, Sheth Sangreal Foundation, Shining Hope for Communities (SHOFCO), Slum2School Africa, South African Education Project, The Foundation for Innovative New Diagnostics, The Global Fund (per combattere la TB, AIDS, Malaria), UNICEF, UNICEF Australia, UNITAID, UNFPA, Women at Risk International Foundation (WARIF), World Food Programme, World Health Organization, World Health Organization Foundation.

La campagna Global Citizen Live è supportata da più di 35 governi e leader mondiali tra i quali: la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen; il Premier italiano e presidente del G20 Mario Draghi, il Presidente francese Emmanuel Macron, il Presidente del Cile Sebastián Piñera; il Presidente dell’Argentina Alberto Fernández, la Cancelliera tedesca Angela Merkel, il Primo Ministro della Norvegia Erna Solberg, il Primo Ministro della Croazia Andrej Plenković, il Primo Ministro della Spagna Pedro Sánchez, il Primo Ministro del Belgio Alexander De Croo, il Primo Ministro della Svezia Stefan Löfven, il Primo Ministro delle Isole Fiji Frank Bainimarama, il Primo Ministro di Antigua e Barbuda Gaston Browne, il Primo Ministro delle Barbados Mia Mottley, il Ministro degli Esteri della Nigeria Geoffrey Onyeama, Naledi Pandor, Ministro sudafricano per le relazioni internazionali e la cooperazione, la sottosegretaria agli Affari Multilaterali e ai Diritti Umani del Messico Martha Delgado Peralta, la Portavoce della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi, il vice segretario generale delle Nazioni Unite Amina Mohammed; il Dottor Tedros Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, il Presidente designato della COP del Regno Unito Alok Sharma, inviato speciale presidenziale degli Stati Uniti per il clima John Kerry, l'8° Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon, Peter Sands Direttore Esecutivo del Fondo Globale, Monique Vledder, Responsabile del Segretariato, Global Financing Facility, Gilbert F. Houngbo, presidente del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, David Beasley, Direttore Esecutivo del Programma Alimentare Mondiale, Yasmine Sherif, Direttore di Education Cannot Wait, M. Sanjayan, CEO di Conservation International, Phumzile Mlambo-Ngcuka, Direttore Esecutivo di UN Women; e il Portavoce delle Nazioni Unite per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile Eddie Ndopu. La campagna di Global Citizen è sostenuta anche dalle Barbados, dalla Bolivia, dalla Costa Rica, dalla Danimarca, dalla Repubblica Dominicana, da El Salvador, Ecuador, Guatemala, Irlanda, Paraguay, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Singapore e Saint Kitts e Nevis.

Global Citizen Live vanta il sostegno delle più importanti media company fra cui AIM Group, Bandsintown, BellaNaija, Branded Cities, Brut Media, Captivate, Clear Channel Outdoor, Curb Media, Digital Mobile Media, Evergreen Trading, Forbes, GSTV, iHeartRadio, Interstate Outdoor, Jack Agency, JCDecaux Nigeria, Mass Media, Newscentral TV, Nigeria Info, Outfront Media, Penske Media, Seen Media, Six Flags Theme Parks, The New York Times, Vanguard Media, Wazobia FM, e Wazobia Max TV.